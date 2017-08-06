«أبوظبي» يرصد الصدارة والذهب في «تونسبرج» النرويجية

خالد السعدي (تونسبرج)

يدافع فريق أبوظبي عن صدارته لبطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، في انطلاق السباق الرئيس للجولة الثالثة في مدينة تونسبرج النرويجية اليوم، بمشاركة الزورقين أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي، ورقم 36 بقيادة محمد المحيربي.

وتدور رحى المنافسة بمشاركة واسعة وكبيرة لعدد كبير من نجوم القارة الأوروبية، سعيا نحو الفوز ومن أجل الاستمرار في المنافسة على مختلف ألقاب البطولة، بينما يهدف زورق أبوظبي 35 بقيادة القمزي إلى أن يواصل تصدره للترتيب العام للمنافسة، خاصة وهو في المقدمة حاليا برصيد 20 نقطة، في حين يحل ثانيا السويدي جون اوستربج برصيد 15 نقطة وثالثا الليتواني إدجاراس ريابكو برصيد 12 نقطة.

ومن المقرر أن ينطلق السباق في تمام الرابعة والنصف عصرا اليوم بتوقيت النرويج - السادسة والنصف بتوقيت الإمارات - ويعقب السباق مراسم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى مباشرة ، إضافة للفائزين في سباق أفضل زمن.

وتقام منافسات السباق على مسار يبلغ طوله 1800 متر تتوزع على سبع بوابات هوائية على امتداد القناة التي يقام من خلالها السباق في مدينة تونسبرج، ويبلغ طول المسافة بين البر والبوابة الأولى 450 مترا، تقطعها الزوارق لمرة واحدة قبل أن تبدأ رحلة الدوران والتحدي في مسار السباق، جدير بالذكر أن هناك عددا من المسافات الطويلة في المسار أبرزها تلك التي تقع بين البوابتين 5 و6 وتصل إلى 600 متر ستكون هناك فرصة من خلالها لكي نشاهد سرعات عالية للزوارق المشاركة.