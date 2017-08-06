محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يزور وفد الاتحاد الدولي للجودو( IJF) العاصمة أبوظبي الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، العاصمة أبوظبي للوقوف على جاهزية العاصمة لاستضافة النسخة التاسعة من بطولة «أبوظبي جراند سلام» للجودو 2017، ويترأس الفرنسي روج جان لوك سكرتير عام الاتحاد الوفد، بتكليف من المجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي.

ورحب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة التي تقام من 26 إلى 28 أكتوبر المقبل، بصالة آيبيك أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بزيارة وفد الاتحاد الدولي.

وأكد ابن ثعلوب أن اللجنة المنظمة أكملت كافة الترتيبات وأصبحت جاهزة تماما لاستضافة البطولة منذ وقت مبكر، وساعد في ذلك تراكم الخبرات بعد تنظيم العديد من بطولات الدولية الكبيرة، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي أكد أن البطولة المقبلة ستشهد مشاركة قياسية من الدول الأعضاء من مختلف قارات العالم، بعد النجاح الكبير الذي شهدته البطولات الماضية.

وأوضح أن اللجنة المنظمة تلقت العديد من الطلبات للمشاركة في البطولة من فرنسا حاملة لقب النسخة الماضية، والبرازيل، طاجاكستان،الكاميرون، منغوليا، وتركمانستان، أذربيجان، بيلاروسيا، كرواتيا، الشيك، ألمانيا، بريطانيا، المجر، كازاخستان، لتوانيا، لوكسمبورج، مولديفيا، الجبل الأسود، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، صربيا، سيشل، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، أوكرانيا، والولايات المتحدة الأميركية. ورحب محمد بن ثعلوب الدرعي بالدول الشقيقة والصديقة التي تقدمت للمشاركة، وفقا للائحة الاتحاد الدولي للجودو، مبنيا أن بطولات نهاية العام تعتبر خير إعداد للمنتخبات المشاركة استعدادا لبطولات الاتحاد الدولي المقبلة، مثل بطولة العالم، وأولمبياد طوكيو 2020. وقال رئيس اتحاد المصارعة والجودو: منتخبنا الوطني للجودو يشارك في بطولة العالم في العاصمة المجرية بودابست التي تنطلق 28 أغسطس الحالي بعد أن اختتم معسكره للإعداد البدني في بلغاريا، ويواصل استعداداته التدريبية حاليا لبطولة العالم من خلال معسكر خاص مقام في مولدوفا، يأني هذا في إطار التحضير لبطولة أبوظبي جراند سلام. وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بكافة الأحداث الرياضية والمجتمعية، وشكر مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، لدعمه المستمر لمسيرة الاتحاد واعتماده للبطولة المقبلة ضمن الأحداث والفعاليات الرياضية التي يحتضنها المجلس في الموسم الرياضي الجديد.

دعوة رئيس الاتحاد لبطولة العالم

أبوظبي (الاتحاد)

تلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو الدعوة من رئيس الاتحاد الدولي للجودو، ماريوس فيزر لحضور بطولة العالم التي تقام في العاصمة المجرية بودابست من 28 أغسطس الحالي إلى 3 سبتمبر المقبل، ونقل الدعوة ناصر التميمي أمين صندوق الاتحاد الدولي الأمين العام لاتحاد الجودو، عقب حضوره اجتماع المكتب الرئاسي للاتحاد الدولي الذي عقد في بودابست بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي للجودو والكويتي عبيد العنزي رئيس الاتحاد الآسيوي، وخلال الاجتماع طرح العديد من الأفكار التي من شأنها تطوير رياضة الجودو، واستقبل رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للجودو بمقر الاتحاد في بودابست رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ والوفد المرافق له.