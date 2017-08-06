ألمانيا تلزم شركات السيارات بتحديث أنظمة العوادم

برلين (د ب أ)
أبدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، إصراره على عدم إعفاء شركات تصنيع السيارات من المسؤولية عن تحديث أنظمة التخلص من العوادم في سيارات الديزل القديمة.
وقال زورن بارتول، نائب زعيم الكتلة البرلمانية للحزب:» نحن بالتأكيد بحاجة إلى إعادة تجهيز فني لهذه المركبات، التي هي أقل سعرا من سعر السيارة الجديدة».
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في الوقت نفسه، اعتبر بارتول أن التحفيز المالي، الذي أعلنت عنه شركات تصنيع سيارات لعملائها لتشجيعهم على تبديل سياراتهم القديمة وشراء سيارات أحدث وأنظف، يمكن أن يكون «حلا محتملا».
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كانت مجموعة فولكسفاجن أعلنت يوم الجمعة عن رغبتها في إطلاق برنامج «استبدال مقابل مكافأة» لأصحاب سياراتها القديمة التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) في ألمانيا.