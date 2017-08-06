ألمانيا تلزم شركات السيارات بتحديث أنظمة العوادم

برلين (د ب أ)

أبدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، إصراره على عدم إعفاء شركات تصنيع السيارات من المسؤولية عن تحديث أنظمة التخلص من العوادم في سيارات الديزل القديمة.

وقال زورن بارتول، نائب زعيم الكتلة البرلمانية للحزب:» نحن بالتأكيد بحاجة إلى إعادة تجهيز فني لهذه المركبات، التي هي أقل سعرا من سعر السيارة الجديدة».

ورأى بارتول أن الكثير من أصحاب سيارات الديزل القديمة،التي تعمل وفقا لمعايير الانبعاثات يورو3 ويورو4 ويورو5 ،لا يمكنهم شراء سيارة جديدة.

في الوقت نفسه، اعتبر بارتول أن التحفيز المالي، الذي أعلنت عنه شركات تصنيع سيارات لعملائها لتشجيعهم على تبديل سياراتهم القديمة وشراء سيارات أحدث وأنظف، يمكن أن يكون «حلا محتملا».

وأوضح بارتول أنه ينتظر من شركات تصنيع السيارات أن تطرح، خلال نصف عام في الأسواق، مفاهيم تقنية لخفض انبعاثات المواد الضارة من محركات السيارة، وإلا فإن على الساسة أن يتدخلوا مرة أخرى، وقال إن «من الخطأ أن يخلو السوق من الحلول التقنية».

كانت مجموعة فولكسفاجن أعلنت يوم الجمعة عن رغبتها في إطلاق برنامج «استبدال مقابل مكافأة» لأصحاب سياراتها القديمة التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) في ألمانيا.