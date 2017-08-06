مواطنة توظف شغف الأزياء في «معرض متنقل»

فهد الأميري (دبي)

وظّفت المواطنة حصة أحمد حارب، شغفها بعالم الأزياء في مشروع تجاري ذي طابع مبتكر وبإطار غير تقليدي، إذ أسست مشروع معرض أزياء متنقلا، مجهز بتقنيات عالية، تصل للمستهلكين والزبائن في أماكن تواجدهم ويتضمن أحدث ما توصل إليه المعنيون بتصميم وتصنيع الأزياء من ملابس وعطور وحقائب ونظارات وذهب، وجميع هذه البضائع مصنفة في أقسام متعددة، تولت تأجيرها إلى الراغبين في عرض بضاعتهم للبيع.

وعلى الرغم من حداثة مشروعها الذي تعلن عنه عبر الانستجرام، إلا أنها تطمح مستقبلا إلى التوسع في هذا المجال عبر امتلاك عربة متنقلة مخصصة للأثاث وأخرى لملابس ومستلزمات الأطفال الحديثي الولادة.

وحول بدايتها قالت «تربيت في بيت أسرتي مع والدتي التي كانت تهتم بالأزياء وتقوم بتصميمها، وكنت أشاهدها وأنا صغيرة وهي منشغلة بالرسم وتصميم ملابسي أنا وأشقائي في المناسبات والأعياد وحتى في سفرنا كانت تحرص على زيارة المدن والمعارض والمحال التجارية التي تعرض الأزياء المتنوعة، فضلا عن أن والدي كان يمتلك شركة لتصميم حفلات الأعراس، حيث استمر أعواما طويلة في هذا المجال وأول مناسبة قام بتصميمها هو حفل زفافه».

وأشارت «أما والدتي فقد اتسعت رقعة طموحها وبدأت تشارك بالأزياء التي تصممها في المعارض وحرصت على أن أساعدها، فنقلت ميولها لهذا العالم وفي ذات الوقت اكتسبت منها خبرة في مجال لم أدرسه إذ أن مجال دراستي كان الإعلام وتحديدا العلاقات العامة، وشاركت والدتي في أول عرض أزياء من تصميمها العام 1998 في المركز التجاري العالمي».