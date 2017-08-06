سيما المنصوري التصميم جذبني أكثر من الدراسة

ريم البريكي (أبوظبي)

أبحرت الشابة سيما المنصوري، في مجال دراستها وهامت عشقا بتفاصيل هذا المجال العلمي، المنصب على دراسة الهندسة المعمارية والمتفرع منه مساقات دراسية في مجال التصميم والديكور أسهمت في توجه المنصوري إلى مجال عملها الاستثماري الحالي، إذ تحكي عن مرحلة دراسته فتقول «درست في الجامعة الأميركية في الشارقة، وعملت مباشرة بعد التخرج في مجال التصميم والمعمار في أحد أهم الشركات الأميركية العملاقة العاملة في هذا القطاع، والتي تملك بدورها مشاريع كبيرة في جميع المجالات المتعلقة بالبناء من هندسة معمارية، وتصميم داخلي إلى تنسيق الحدائق».

وأضافت المنصوري: «شخصيا أميل إلى دراسة وتعلم جميع الأمور المرتبطة بتخصصي الدراسي والمهني، كما أنني لا أحب أن ابدأ بالشيء وأترك باقي التفاصيل، فحين أقوم بتنفيذ مشروع ارسم تفاصيل حول ماهيته من حيث العمران، ومن ثم التفاصيل الدقيقة الداخلية من الديكور والتقاسيم، وجميع المستلزمات التي يحتاجها البيت ليأتي بطلة كاملة ومتناسقة، ومن ذلك اليوم أقوم بإعداد الخطة المعمارية وأكملها إلى الأخير،كما يسكنني الشغف في دراسة الأشياء الجديدة عن كل مشروع أعده وانفذه».

وتابعت: «لقد وجدت نفسي في التصميم الداخلي أكثر من غيره، واتقنته وكنت اقضي ساعات طويلة على أعمال التصميم والتنفيذ ، لذلك انتقلت بعدها إلى مشروعي الخاص بعد أن تركت العمل في الشركة العالمية، وبدأت البحث عن شركة مماثلة لنشاط الشركة التي كنت أعمل فيها، ولكنني لم أجد تميزا كثيرا في طريقة عمل الشركات التي صادفتها، لذلك قررت أن أبدأ مشروعي منطلقة من معيار التميز والخدمة الشاملة والدقة في تنفيذ المشاريع في شركتي التي أسستها على المستوى العالمي نفسه للشركة، ولله الحمد كان التوفيق من نصيبي ، وخلال فترة بسيطة أخذت شركتي مكانة مرموقة لها في هذا المجال وتوسع نشاطها».

وبينت أن سوق التصميم والديكور في الدولة يعد من أنشط الأسواق في العالم، وذلك للوعي الكبير لدى سكان الإمارات ومعرفتهم بمدى أهمية أخذ الاستشارات من المتخصصين والمكاتب المعنية بذلك، عند رغبتهم في إجراء تصاميم لمنازلهم، بل إن الكثير من العملاء يفضلون أن يقوم مهندس التصميم بتطوير مشاريعهم ومسكها من الألف إلى الياء، كما أصبح لدى الناس وعي أكبر بضرورة اختيار المهندس ذي الخبرة والعمل المثبت على أرض الواقع، ومنحه الثقة بتنسيق جميع أجزاء البيت».