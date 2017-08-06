٪12 زيادة في أرباح «أجيليتي» الربعية

الكويت (الاتحاد)

حققت شركة أجيليتي، المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية صافي أرباح بقيمة 16.8 مليون دينار كويتي بزيادة 12.1% مقارنة بالربع الثاني من عام 2016، وبلغت ربحية السهم 13.4 فلس للسهم الواحد، بحسب بيان أمس.

وسجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادة نسبتها 14% لتصل إلى 32.6 مليون دينار كويتي والإيرادات زيادة نسبتها 10.9% لتصل إلى 342.1 مليون دينار.

كما بلغت أرباح النصف الأول من العام 31.4 مليون دينار وربحية السهم 24.9 فلس للسهم الواحد بزيادة 11.6% و12.1% حسب التسلسل مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وقد سجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادة نسبتها 15.6% لتصل إلى 63.4 مليون دينار كويتي والإيرادات زيادة نسبتها 9.1% لتصل إلى 662.6 مليون دينار. وهذه النتائج تأتي متماشية مع أهداف الشركة المستقبلية.

وأوضح طارق سلطان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«أجيليتي»: «كانت مجموعة شركات أجيليتي للبنية التحتية المحرك الرئيس للأداء في الربع الثاني. فقد حققت أعمالنا للخدمات العقارية الصناعية وشركتنا المتخصصة في خدمات الطيران، تحديداً أداءً قوياً. كما أن إيرادات أعمالنا اللوجستية تشهد تزايداً نتيجة لزيادة أحجام الشحن الجوي والبحري، كما تشهد إيرادات خدمات التخزين نمواً إلا أن الضغط على الأسعار لا يزال يؤثر على الربحية».