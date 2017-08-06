دبي (الاتحاد)

حصل برنامج بكالوريوس التجارة في المحاسبة المُقدَّم من جامعة ولونغونغ في دبي بالاعتماد من أربع جهات، بعد اعتماده مؤخراً من جمعية المحاسبين المعتمدين بأستراليا (‏CPA)‬. ‬ويُعد ‬هذا ‬البرنامج ‬أول ‬برنامج ‬محاسبة ‬جامعي ‬في ‬دولة ‬الإمارات ‬يتم ‬اعتماده ‬من ‬هذه ‬المؤسسة ‬المهنية، ‬إضافة ‬إلى ‬المركز ‬المرموق ‬للبرنامج.

وقال البروفيسور باري أوماهوني، عميد كلية إدارة الأعمال،: «إنَّ الحصول على اعتماد من أربع جهات هو إنجاز كبير، من شأنه أن يُوضِّح الجودة الأكاديمية الرفيعة التي تتميز بها الجامعة، كما أن هذا الاعتماد سيعزز من فرص عمل الطلاب، مما يعطي أصحاب العمل الثقة بأنهم يوظفون محاسبين أكفاء ومهرة».