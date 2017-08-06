«دلما للوساطة المالية» أول شركة تتحول إلى عضو تداول

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت شركة دلما للوساطة المالية على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على التحول من عضو تداول وتقاص إلى عضو تداول. وبذلك تكون «دلما» أول شركة وساطة تحصل على هذه الموافقة بعد استيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لذلك.

وبذلك تكون أسواق الأوراق المالية في دولة الإمارات من أوائل الأسواق في المنطقة التي تطبق هذا النموذج الذي يعتبر جزءاً من الخطوات التي تسعى الهيئة لتنفيذها للوصول بالأسواق المحلية إلى مصاف الأسواق المتقدمة.

وأعرب سالم المزروعي، رئيس مجلس إدارة شركة دلما، عن سعادته بالإنجار الذي حققته الشركة كونها أول شركة وساطة تحصل على الموافقة للتحول إلى عضو تداول.

وقال هشام عامر، الرئيس التنفيذي للشركة، إن عودة شركة دلما للتداول مرة أخرى في وقت قريب، يؤكد دور الشركة في دعم توجهات «الهيئة» والأسواق في أي تطوير، يخدم السوق المالي والمستثمرين، وتوقع أن تتكلل هذه الجهود بالوقوف على نموذج يحتذى به على مستوى أسواق الدولة وأسواق المنطقة.