50% انخفاض إيجار الوحدات الفندقية في العين

محسن البوشي (العين)

تراجع معدل إشغالات الوحدات الفندقية في العين مع دخول فصل الصيف بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25%، فيما تراوح معدل الانخفاض في القيمة الإيجارية للوحدات بين 25 إلى 50% لليلة الواحدة نتيجة تراجع الطلب وزيادة المعروض الذي ترتب على تشغيل نحو 400 وحدة فندقية جديدة في المدينة.

وأجمع عدد من مديري الفنادق في العين على أن هذا التراجع الملحوظ في معدلات الإشغال والأسعار في هذا التوقيت تحديداً يعود لأسباب موسمية ذات صلة مباشرة بارتفاع درجة الحرارة وظروف الإجازات والسفر للخارج، وتلك أسباب سيتلاشى أثرها مع بداية الموسم الجديد الذي سيتأثر دون شك بتشغيل الوحدات الجديدة التي ستزيد العرض على حساب الطلب.

وقال نادر المرقب مدير عام فندق سيتي سيزنر العين، إن إشغالات القطاع الفندقي في المدينة تتأثر سلباً في الصيف نتيجة انخفاض معدلات السياحة الداخلية خاصة تلك الموجهة إلى المعالم الترفيهية البارزة في المدينة كحديقة الحيوانات، المبزرة الخضراء وجبل حفيت وغيرها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في الجو.

وأضاف أن هناك في المقابل عوامل أخرى تعويضية ساعدت على تقليص معدلات انخفاض الإشغالات الفندقية وأسعار الوحدات خلال موسم الصيف الحالي حتى الآن، من بينها زيادة معدلات حجوزات الأندية الرياضية والمطاعم والقاعات لغرض إقامة حفلات الزواج والتخرج، وغيرها من المناسبات الاجتماعية التي تتزامن مع موسم الصيف والإجازات.