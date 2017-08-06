«منتدى هيئات الاعتماد»: الهند تعزز الثقة بسوق الحلال

دبي (الاتحاد)

أدركت الهند أهمية وقيمة مساهمة قطاعات الاقتصاد الإسلامي في مسيرة نمو اقتصادها الوطني، فانضمت العام الماضي إلى عضوية المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، الذي يعتبر المنصة المثالية للارتقاء بممارسات الحلال المعتمدة في الدول الأعضاء إلى مستويات عالمية موحدة، حيث لا تقتصر فائدة العضوية على قطاع مستحضرات التجميل، بل تشمل جميع قطاعات الاقتصاد الإسلامي الحيوية، مما سيكون له عظيم الفائدة على اقتصاد الهند ومسيرة نموه.

وقال محمد صالح بدري، الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال: «إن انضمام الهند إلى المنتدى سيعزز من الثقة بسوق الحلال، والتي تتميز بوجد متميز من ملايين المسلمين الذين يعيشون فيها، حيث نؤمن بأن هذا الانضمام ستكون له انعكاسات إيجابية على كل من السوق الهندية، باعتبارها سوقاً كبيرة ومجزية للطلب على الحلال، وعلى المنتدى الذي سيعزز حضوره وسمعته، باعتباره المنصة المثالية لاعتماد ممارسات الحلال العالمية. ونحن على أتم الاستعداد لتقديم يد العون للهند في تعزيز بنيتها التحتية واللوجستية الخاصة بصناعة الحلال، لكي نحقق أهدافنا في ترسيخ مكانة قطاعات الاقتصاد الإسلامي باعتبارها قطاعات تمس الاقتصاد في الصميم، وتشكل مرتكزاً لأسلوب حياة قائم على الشريعة الإسلامية».