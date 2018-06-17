سرقة قطعة لبانكسي من معرض بطوكيو

أوتاوا (أ ف ب)

أعلنت شرطة تورونتو عن فتح تحقيق في سرقة قطعة من تصميم بانكسي كانت في صالة عرض في طوكيو، في سياق معرض مخصص لفنان الشارع البريطاني الشهير. وقالت جينفرجيت سيدو الناطقة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس «تلقينا اتصالا بشأن اختفاء قطعة لبانكسي من المعرض». ويظهر العمل المسروق «ترولي هانترز» رجالا برداءات بدائية في حقل عشبي يوجهون رماحاً مسننة باتجاه عربات نقل حديدية فارغة، وتقدر قيمته بحوالي 34 ألف دولار أميركي، بحسب سيدو.

ويعدّ هذا المعرض الأكبر للفنان الذي يكتنف الغموض هويته، وهو يقدم حوالي 80 عملاً من مجموعات خاصة، من بينها منحوتات ومطبوعات وقطع متعددة الوسائط، ويستمر حتى 11 يوليو المقبل.