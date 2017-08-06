100% زيادة عدد المصانع الجديدة المنتجة في أبوظبي خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ عدد المنشآت الصناعية التي دخلت حيز الإنتاج في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري 16 منشأة، بزيادة وصلت نسبتها 100%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، موزعة على 11 منشأة في مدينة أبوظبي ومنشأتين صناعيتين في العين وثلاث منشآت في الظفرة، بقيمة استثمارية إجمالية بلغت أكثر من 3.8 مليار درهم، بحسب بيان أمس.

وأفاد التقرير النصف سنوي لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بأن عدد الرخص الصناعية الجديدة المسجلة لدى المكتب خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 133 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت 21 رخصة صناعية موزعة على 12 رخصة في مدينة أبوظبي و7 رخص صناعية في العين ورخصتين في الظفرة. وأشار التقرير إلى أن نشاطي الصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية سجلا 4 رخص صناعية جديدة لكل منهما لدى مكتب تنمية الصناعية، تلاهما «صناعات الأخشاب والكرتون والورق وصناعات تجميع الأجهزة والمعدات وصناعات مواد البناء وصناعات الفايبر جلاس والبلاستيك والإسفنج» بمعدل 3 رخص جديدة لكل منها، بالإضافة إلى رخصة واحدة للصناعات الغذائية.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، حرص حكومة أبوظبي على الأخذ بالعوامل الداعمة للقطاع الصناعي، وذلك من خلال تبني المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تعزز من تنافسية القطاعات الصناعية في الإمارة وتحقق أهداف ومحددات الرؤية الاقتصادية 2030.

وقال المنصوري، إن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للإمارة خلال عام 2016 بلغ 50.587 مليار درهم مقارنة مع 50.324 مليار درهم في عام 2015، وذلك بنسبة نمو بلغت 0.5%، مشيراً إلى الأهميّة النسبية لنشاط الصناعات التحويلية من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت 6.9%.

من جانبه، اشار المهندس أحمد هلال البلوشي المدير العام بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة، إلى أن مكتب تنمية الصناعة يقوم حالياً بالعمل على تحسين إجراءات الرخص الصناعية كإحدى مبادرات التمكين المهمة لتحقيق نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية للقطاع الصناعي.

وأضاف أن المكتب يعكف حالياً من خلال التعاون مع مركز أبوظبي للأعمال على إنهاء عملية دمج كلي لإجراءات معاملات كافة خدمات التراخيص الصناعية المستحدثة مع الخدمات التي يقدمها المركز عبر التطبيق الذكي ADBC، والموقع الإلكتروني للدائرة بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمر الصناعي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.