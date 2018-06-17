«وينفري» تنتج برامج تلفزيونية لحساب «آبل»

نيويورك (أ ف ب)
تعتزم مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري إنتاج برامج لحساب «آبل»، في إطار عقد يمتد على سنوات عدة، أعلن عنه عملاق التكنولوجيا أمس الأول الجمعة.
ولم تحدد «آبل» نوع البرامج المزمع إنتاجها ولم توضح أيضاً مواعيد بث هذه المحتويات الموكلة إلى أوبرا، التي تعدّ من أشهر الشخصيات في الولايات المتحدة بفضل برامجها التلفزيونية.
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ومنذ العام الماضي، تكثّف «آبل» الجهود في مجال إنتاج المحتويات الأصلية، مع مسلسل يشارك ستيفن سبيلبرج في إنتاجه، وبرنامج تساهم في إعداده الممثلتان الأميركيتان جينفر أنيستون وريذ ويذرسبون.
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وتلجأ المجموعة الأميركية إلى المشاهير لتدعيم عرضها، كما الحال مع «نتفليكس»، التي أبرمت عدة شراكات مؤخراً أبرزها مع باراك وميشال أوباما.