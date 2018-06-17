«سينما التحريك».. تخوض غمار قضايا الساعة

باريس (أ ف ب)
كثيرة هي أفلام الرسوم المتحركة التي باتت توجّه إلى البالغين مع مواضيع جدية تتمحور على مشكلات المجتمع والنزاعات في العالم، كما ظهر في النسخة الأخيرة من مهرجان أفلام التحريك في أنسي (شرق فرنسا)، أكبر الفعاليات العالمية المخصصة لهذه الإنتاجات.
يستهزئ الفيلم الصيني «هاف ايه نايس داي» من توقيع ليو جيان الذي عرض هذا الأسبوع في مهرجان أنسي والعام الماضي في مهرجان برلين السينمائي، بالنظام الرأسمالي وهوس المجتمع الصيني بالمال من خلال سباق على كيس مملوء بالأوراق النقدية.
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وفي مهرجان أنسي الذي اختتم فعالياته أمس السبت، كثيرة هي الأعمال المتمحورة على المسائل التاريخية ومواضيع الساعة عموما والنزاعات خصوصا، كالاضطرابات في الشرق الأوسط والخمير الحمر ويوغوسلافيا السابقة وأنجولا وأفغانستان مجددا مع فيلم «سنونو كابول» المقتبس من رواية ياسمينا خضرا.
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وبالنسبة إلى المدير الفني لمهرجان أنسي مارسيل جان، فقال إن «سينما التحريك لم يعد حكرا على الأطفال»، خصوصا مع «ازدياد عدد المخرجين المستقلين الذين يخوضون غمار هذه التجربة وتكاثر الأفلام التي تنتج بميزانية معقولة».