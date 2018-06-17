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ديب يصاب بالاكتئاب بعد نهاية تصوير أفلامه
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تاريخ النشر: الأحد 17 يونيو 2018

لندن (د ب أ)

ذكر النجم الأميركي جوني ديب أنه «خجول» في الحياة الحقيقية، لذا يفضل وجود شخصية يختبئ وراءها. وقال موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، إن جوني ديب يمر بـ«فترة اكتئاب» بعد نهاية كل فيلم يصوره. ويصر نجم فيلم «قراصنة الكاريبي» على أنه لا يأخذ التمثيل «بشكل جدي» ولكنه يستمتع بلعب شخصية ما؛ لأنه «شخص خجول» يشعر أنه أكثر ارتياحاً بهوية مختلفة للاختباء خلفها.

يقوم ديب (55 عاماً) حالياً بجولة مع فرقته «ذا هوليوود فامبايرز» التي تضم أليس كوبر وجو بيري، ويعترف بأن نجاحه في التمثيل لا يزال «غامضاً» بالنسبة له؛ لأنه لطالما أراد أن يكون موسيقياً.

 

     
 

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