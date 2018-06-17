«أفعى» تلتهم امرأة في إندونيسيا

ماكاسار، إندونيسيا (أ ف ب)

عُثر على جثة كاملة لإندونيسية في بطن أفعى «أصلة» بطول سبعة أمتار أمسك بها بالقرب من الموقع، حيث اختفت الضحية التي كانت تعمل في بستانها، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وعثر على جثة واتيبا البالغة من العمر 54 عاماً من قبل قرويين كانوا قد بدؤوا بالبحث عنها أمس الأول في برسيابان لاويلا على جزيرة مون في جنوب شرق سولاويسي. وقال رئيس الشرطة المحلية «كان القرويون يشكون في أن الأفعى التهمت الضحية، فقتلوها ونقلوها خارج الحديقة».

وأوضح «فتح بطنها وعثر في داخلها على جثة الضحية»، مشيراً إلى أن الأفعى ابتلعت الرأس أولا.

وقد عثر القرويون على الأفعى وبطنها منفوخ على بعد حوالي ثلاثين متراً من حذاء واتيبا. ويقع البستان في أسفل جرف صخري تنتشر فيه الأفاعي. وتنتشر الأفاعي «الأصلة» التي تعيش في الغابات المدارية في إندونيسيا والفليبين على نطاق واسع، وهي تهاجم عادة الحيوانات الصغيرة لكنها نادراً ما تتعرض للبشر.

وفي مارس 2017، ابتلعت أفعى «أصلة» إندونيسية بالكامل في جزيرة سولاويسي، وفي عام 2013، قتل حارس في بالي هاجمته أفعى من هذا النوع في باحة فندق على الشاطئ.