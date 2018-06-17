واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى روسيا

واشنطن (وكالات)

دعت الولايات المتحدة رعاياها إلى إعادة النظر بشأن زياراتهم المحتملة لروسيا على خلفية مخاوف متعلقة بالإرهاب أو التعرض لمضايقات.

جاء ذلك في تحديث أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأول، بشأن نصائحها بشأن السفر لروسيا، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذه المخاطر ترتفع في بعض المناطق الروسية.

وحثت الوزارة في هذا السياق الأميركيين على عدم السفر إلى شمال القوقاز بما يتضمن الشيشان وجبل «إلبروس» بسبب الاضطرابات المدنية والإرهاب وإلى القرم «بسبب الاحتلال الأجنبي والانتهاكات من قبل سلطات الاحتلال» في إشارة إلى ضم روسيا شبه الجزيرة من أوكرانيا. وأضافت أن الإرهابيين قد يشنون هجمات دون تحذير مسبق أو يستهدفون مواقع سياحية ومراكز النقل والأسواق ومراكز التسوق والمرافق الحكومية المحلية، مشيرة في هذا السياق إلى أن «تهديدات التفجيرات ضد الأماكن العامة شائعة».

وفيما يتعلق بنهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا حالياً، قالت الوزارة، إن مثل هذه الأحداث الدولية واسعة النطاق «تمثل هدفاً جذاباً للإرهابيين».

وأضافت أنه «رغم أن أمن كأس العالم سيكون مشدداً، فإن الإرهابيين قد يسعون إلى مهاجمة مواقع الأحداث مثل الاستادات ومناطق تجمع المشجعين لمتابعة المباريات والمواقع السياحية ومراكز النقل والأماكن العامة الأخرى».