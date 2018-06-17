أفغانستان: 26 قتيلاً بهجوم انتحاري بولاية ننجرهار

كابول (وكالات)
قتل 26 شخصاً على الأقل عندما فجر انتحاري نفسه في حشد يضم عناصر من «طالبان» وقوات الأمن ومدنيين كانوا يحتفلون بوقف غير مسبوق لإطلاق النار في أفغانستان أمس، بحسب ما أفاد مسؤولون.
وجاء الهجوم مع إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني تمديد وقف لإطلاق النار مدته أسبوع مع حركة «طالبان» مع استمرار صمود هدنة عيد الفطر.
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وفي أول يومين من عيد الفطر، تعانق مقاتلو «طالبان» وعناصر الأمن الأفغان والمدنيين والتقطوا الصور التذكارية مع بعضهم البعض في أنحاء البلاد في مشاهد غير مسبوقة احتفالاً بالهدنة.
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وعايد عناصر الأمن الأفغان الذين يديرون نقاط التفتيش عناصر «طالبان» وعانقوهم ووقفوا لالتقاط الصور معهم. وأعلنت «طالبان» وقف إطلاق النار للأيام الثلاثة الأولى من عيد الفطر الذي بدأ الجمعة متعهدة بعدم شن اعتداءات على القوات الأفغانية في مبادرة هي الأولى من نوعها منذ عام 2001.