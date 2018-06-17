بيشوب تتحدى ضغوطاً داخلية وترفض نقل السفارة الأسترالية إلى القدس



تاريخ النشر: الأحد 17 يونيو 2018 القدس المحتلة (وكالات) أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب أمس، أن كانبيرا لن تنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس خلافاً للولايات المتحدة، رغم الضغط الحزبي القوي الذي تتعرض له الحكومة. وجاءت تصريحات بيشوب على خلفية الضغوط من قبل الذراع الشعبية في الحزب الليبرالي، حيث صوت الحزب، أثناء مؤتمره الفدرالي السنوي في سيدني، لصالح مطالبة الحكومة بنقل السفارة وقطع جميع المساعدات عن السلطة الفلسطينية ما لم تغلق «صندوق عوائل الشهداء». وشددت بيشوب على أن الحكومة الأسترالية لا تستطيع الاعتماد على هذا المطلب في سياساتها ولن تنقل سفارتها، على الرغم من أنها تدرك المشاعر التي تقف وراء الحراك. وأوضحت رئيسة الدبلوماسية الأسترالية، أن القدس هي مسألة تعود إلى الوضع النهائي، مؤكدة تمسك بلادها بهذا الموقف على مدى عقود. وأشارت بيشوب إلى أن الحكومة الأسترالية تفعل كل ما بوسعها من أجل التأكد من أن مساعداتها إلى الفلسطينيين تستخدم للأغراض المحددة، مشيرة أنها بعثت مؤخراً رسالة إلى نظيرها الفلسطيني لضمان أن تخصص المساعدات البالغة نحو 43 مليون دولار، التي ستقدمها أستراليا إلى السلطة الفلسطينية في العام المالي المقبل، إلى مشاريع الرعاية الصحية والتعليم والإدارة فقط.