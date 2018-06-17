«حزب الله» يحول مطار بيروت إلى «بوابة إيرانية للتهريب»



تاريخ النشر: الأحد 17 يونيو 2018 بيروت (وكالات) كشفت صحيفة «واشنطن تايمز» أن «حزب الله» الإرهابي حول مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، إلى «مركز لتهريب المخدرات والسلاح والمقاتلين، لصالح إيران». وقالت الصحيفة الأميركية إن «حزب الله» يستغل نفوذه في لبنان، لتسهيل سفر المسلحين الإيرانيين من مناطق الصراع، مثل سوريا إلى إيران والعكس، وذلك غداة إعلان السفارة اللبنانية بطهران أنه، ومن «أجل تسهيل سفر الإيرانيين من وإلى لبنان، سيتم إلغاء ختم جوازاتهم لدى دخولهم أو خروجهم من مطار بيروت». ودرج «الحرس الثوري» الإيراني على إرسال «مسلحيه لعدد من دول المنطقة، لتأجيج الصراع والتدخل في شؤون الدول لتعقيد الأزمات»، مثل ما يحدث في سوريا والعراق واليمن. ومع إقحام الحزب المتطرف، نفسه في الصراع بسوريا، وتصنيفه منظمة إرهابية من قبل مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، فقد لجأ إلى تمويل تكلفة تلك الحرب والعقوبات على إيران، من خلال مصادر تمويل مختلفة شكلت المخدرات الجزء الأكبر منها. وإضافة إلى ضرب مصادر تمويله بعد تصنيفه منظمة إرهابية، فقد «حزب الله» موارد مهمة كانت توفرها له إيران التي تعاني أزمات اقتصادية بسبب العقوبات المفروضة عليها. وكشف تقرير لمركز بروكينجز، أن «حزب الله» و«القاعدة» و«داعش»، يستغلون المخدرات، صناعة وتهريباً، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل الحصول على العوائد المالية لدعم أنشطتهما العسكرية، إلى جانب أهداف أخرى.