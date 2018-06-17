مسؤول أميركي: قواتنا في سوريا ضرورية لمنع وصول إيران للمتوسط

عواصم (وكالات)

اعتبر ديفيد شينكير، المرشح لمنصب مساعد وزير الخارجية الأميركي، أن وجود قوات بلاده في سوريا ضروري لـ«منع طهران من إقامة جسر بري إلى المتوسط»، إضافة لتعزيز مواقع واشنطن في مواجهة تزايد النفوذ الروسي.

جاء ذلك أثناء جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، خصصت لبحث «مستقبل سوريا»، حيث رسم شينكير «معالم الاستراتيجية الأميركية» لمواجهة إيران.

واعتبر شينكير أن عناصر هذه الاستراتيجية، تشمل، أولاً: استخدام الدبلوماسية التي تقضي بالعمل مع الحلفاء الأوروبيين لإقناعهم بالانضمام لواشنطن في مسألة العقوبات، ثم الحفاظ على وجود عسكري في سوريا لمنع طهران من إقامة جسر بري إلى البحر المتوسط، إضافة إلى السعي إلى علاقات جيدة مع العراق لعدم ترك بغداد «فريسة» لإيران.

من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن «خريطة الطريق» التي توصلت إليها أنقرة بالتوافق مع الولايات المتحدة بهدف إخراج «وحدات حماية الشعب» الكردية التابعة لحزب «الاتحاد الديمقراطي» السوري، من مدينة منبج شمال البلاد، سيستغرق تنفيذها 90 يوماً.