سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)

نفى المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، ما تناقلته وسائل إعلام محلية بشأن تصريح منسوب له حول انضمام ائتلاف «دولة القانون» برئاسة نوري المالكي، لتحالف «سائرون» و«الفتح» بزعامة هادي العامري القيادي في ميليشيات «الحشد الشعبي»، واصفاً تلك الأنباء بأنها بمجرد «كذب وتدليس». ونقل مسؤول المكتب السياسي ضياء الأسدي، عن الصدر القول في بيان صحفي أمس، إن «‏وسائل إعلام تكذب وتدلس، نسبوا لي تصريحاً بترجيح التحاق دولة القانون بتحالف سائرون- الفتح، بناءً على لقاء أجرته معي وكالة (تسنيم) الخبرية الإيرانية». وأضاف الأسدي بشأن تلك الوسائل الإعلامية، أنه «لا يمكن فهم ما فعلته إلا ضمن انعدام المهنية ومحاولة الإثارة الرخيصة». وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت تصريحات وترجيحات باحتمال «التحاق» ائتلاف دولة القانون بتحالف «سائرون» و«الفتح».

وأعلن الصدر الثلاثاء الماضي، تشكيل تحالف بين «سائرون» و«الفتح» لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان ما يتيح لها تشكيل الحكومة المقبلة. ومنذ الإعلان عن التحالف الجديد، انضم عدد من القوائم والكتل السياسية إلى الائتلاف. والليلة قبل الماضية، أعلن الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، انضمامه إلى التحالف بين الصدر والعامري بعد عيد الفطر. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم، إن الأحزاب الكردية ستجتمع من أجل توحيد المواقف، وستذهب إلى التحالف مع «سائرون» و«الفتح» من أجل الحصول على المكاسب وحقوق الشعب الكردي. كما أعلنت كتلتا «إرادة» التي تترأسها حنان الفتلاوي، و«الكفاءات» برئاسة هيثم الجبوري، واللتان حصلتا على 3 مقاعد لكل منهما، ليل الخميس- الجمعة، انضمامهما إلى قائمة «سائرون» و«الفتح»، وبذلك سيكونون ضمن التحالف الجديد الذي يجمع الصدر بالعامري.

وفي السياق نفسه، تحدث المحلل السياسي أحمد الجبوري عن احتمال انضمام بقية الكتل السياسية وحتى السنية منها إلى هذا التحالف. وأبلغ الجبوري «العربية.نت» بالقول: «بعد خوض القوى السياسية على مدار الأسابيع الماضية، مفاوضات سرية جرت بين عدد من الكتل انتهت بحسم خلافاتها التي تشكل عائقاً أمام تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، وتوصلت لاتفاق يقضي بمشاركة كل الأطراف السياسية في الحكومة المقبلة».

بالتوازي، دعا أياد علاوي زعيم ائتلاف «الوطنية» أمس، إلى عقد «لقاء وطني موسع» للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقال ائتلاف «الوطنية» في بيان صحفي «نؤكد على ضرورة عقد لقاء وطني موسع للقوى الفائزة بعد دعوة وجهها رئيس الوزراء حيدر العبادي عشية عيد الفطر، وبحضور الأكراد، ونثمن عالياً مبادرة وجهود الصدر في هذا الإطار وحرصه على تحقيق الإجماع الوطني». وأضاف: مع مرور الوقت وللحاجة الماسة لحسم ملف النتائج تمهيداً لبدء المرحلة التي تليها التي تتمثل بمشاورات الاتفاق على الشكل العام للبرنامج الحكومي من خلال الحوار الوطني المقبل وركائزه.

كما دعا مسعود بارزاني القوى السياسية الكردية والعراقية إلى اجتماع «شامل وبناء» بعد عطلة عيد الفطر «لوضع حد لمشاكل العراق على أساس الدستور». وأعرب بارزاني، في تصريح لفضائية «كردستان 24»، عن أمله بمشاركة الأطراف السياسية كافة في «حوار بناء بعد عطلة العيد للتوصل إلى معالجة سليمة ومعقولة تصب في مصلحة الشعوب العراقية كافة، مبنية على أسس تنفيذ الدستور المعتمد في البلاد منذ عام 2005». وأكد الزعيم الكردي، مساندته كل الجهود «المخلصة والمسؤولة التي تبذل لمعالجة المشكلات المزمنة في العراق، لاسيما التي تعرض بهدف المعالجة الدستورية للعلاقات بين أربيل وبغداد». كما أبدى كل من تحالف «القرار» بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، وتحالف «عابرون» برئاسة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، أمس دعمهما للمبادرة التي أطلقها العبادي بشأن الاجتماع الوطني. وذكر بيان صادر عن تحالف القرار أن النجيفي أكد دعمه لهذه الدعوة لعقد حوار وطني موسع، مشيراً إلى ضرورة مشاركة الجميع وعدم استثناء أحد.