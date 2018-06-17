جولي في الموصل لتقديم مساعدات وتقدير حجم الدمار

بغداد (وكالات)

وصلت سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ب&zwjالأمم المتحدة، الممثلة الأميركية الشهيرة أنجلينا جولي، أمس، إلى الجانب الأيمن من الموصل لتقديم المساعدات للعوائل المتعففة وزيارة جامع النوري الكبير. وتفقدت جولي في أول زيارة من نوعها للموصل، عدداً من العوائل المتعففة بحي الزنجلي وأحياء أخرى، إضافة إلى جامع النوري الكبير، وذلك لتقديم المساعدات للمحتاجين والاطلاع على حجم الخراب. من جانب آخر، أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، أمس، اعتقال 3 عناصر من «داعش» في الموصل. ونقل بيان للمركز عن الناطق باسم وزارة الداخلية قوله، إن «مديرية مكافحة إجرام نينوى، وبناءً على معلومات استخبارية، ألقت القبض على 8 عناصر من عصابات (داعش) الإجرامية بينهم أحد مسؤولي ما كان يعرف بديوان (الحسبة والأمنية) وكذلك مقاتلين في صفوف التنظيم الإرهابي ومطلوبين قضائياً وفق المادة 4/&rlm1 إرهاب». وأضاف أنه تم القبض على الإرهابيين في مناطق متفرقة من الموصل وقضاء تلعفر غرب المدينة.

إلى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اعتقال عنصر إرهابي كان قد استولى على أسلحة القوات الأمنية عند دخول «داعش» للموصل. وقالت المديرية في بيان «مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، وضمن عملياتها القائمة على ملاحقة ما تبقى من فلول (داعش) وبمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين الخطرين ممن قاتلوا مع العصابات الإرهابية في منطقة الكسك»، مبينة أنه أول من قام بالاستيلاء على أسلحة القوات الأمنية عند اجتياح «داعش» مدينة الموصل بعد انهيار الجيش العراقي واستسلام عناصره للمتشددين.