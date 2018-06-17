سلطان بن سحيم: «الحمدين» يسير بقطر إلى الهاوية

أبوظبي (الاتحاد)
أعرب الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني عن أسفه للحال التي وصلت إليها قطر في ظل السياسة الحالية. وقال في تغريدات على حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس «بينما نظام الحمدين يسير بشعبنا إلى كارثة لا يعلم إلا الله عواقبها، عيد ثالث يمر على بلادي وهي معزولة مقاطعة. لله در القطريين الصابرين على هذا النظام وجرائمه». وأضاف «ها هي بلادنا تسير إلى الهاوية، في حين يعتمد النظام المعزول على مرتزقة يبحثون عن مصالحهم ومكاسبهم، غير عابئين بالخطر المحدق الذي يعيشه شعبنا. سيخونهم المرتزقة يوماً ما إن يغرق المركب».
من جانبها، أكدت المعارضة القطرية أن النظام القطري يجمع معلومات عبر منظمات «المافيا» في أميركا اللاتينية عن الجاليات العربية استعداداً لنقلهم لأوروبا وتوفير وظائف لهم في جمعيات إخوانية لزيادة عدد أفرادها، مشيرة إلى أن سمعة قطر عربياً وعالمياً وصلت إلى مرحلة من التشويه والسلبية لم يسبق لها مثيل بسبب ما يتورط به هذا النظام من فضائح ودسائس ومؤامرات شكلت عبئاً كبيراً على القطريين الشرفاء أينما كانوا.
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