سلطان بن سحيم: «الحمدين» يسير بقطر إلى الهاوية

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني عن أسفه للحال التي وصلت إليها قطر في ظل السياسة الحالية. وقال في تغريدات على حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس «بينما نظام الحمدين يسير بشعبنا إلى كارثة لا يعلم إلا الله عواقبها، عيد ثالث يمر على بلادي وهي معزولة مقاطعة. لله در القطريين الصابرين على هذا النظام وجرائمه». وأضاف «ها هي بلادنا تسير إلى الهاوية، في حين يعتمد النظام المعزول على مرتزقة يبحثون عن مصالحهم ومكاسبهم، غير عابئين بالخطر المحدق الذي يعيشه شعبنا. سيخونهم المرتزقة يوماً ما إن يغرق المركب».

من جانبها، أكدت المعارضة القطرية أن النظام القطري يجمع معلومات عبر منظمات «المافيا» في أميركا اللاتينية عن الجاليات العربية استعداداً لنقلهم لأوروبا وتوفير وظائف لهم في جمعيات إخوانية لزيادة عدد أفرادها، مشيرة إلى أن سمعة قطر عربياً وعالمياً وصلت إلى مرحلة من التشويه والسلبية لم يسبق لها مثيل بسبب ما يتورط به هذا النظام من فضائح ودسائس ومؤامرات شكلت عبئاً كبيراً على القطريين الشرفاء أينما كانوا.

وقالت المعارضة القطرية في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع «تويتر»: «لقد وصلت سمعة قطر عربياً وعالمياً إلى مرحلة من التشويه والسلبية لم يسبق لها مثيل بسبب ما يتورط به هذا النظام من فضائح ودسائس ومؤامرات شكلت عبئاً كبيراً على القطريين الشرفاء أينما كانوا». وأضافت «لقد وصل الأمر بهذا النظام أن يدفع مبالغ طائلة لمنظمات مافياوية في أميركا اللاتينية لقاء أن تجمع له المعلومات عن الجاليات العربية خاصة في البرازيل والأرجنتين حيث يريد من خلالها معرفة من له توجهات إخوانية متطرفة». ومضت تقول «هذه المنظمات طلب منها عملاء تميم لوائح بأسماء هؤلاء وأماكن عملهم بهدف التواصل معهم وبعدها نقلهم إلى دول في أوروبا وتوفير وظائف لهم في جمعيات يرعاها تنظيم الإخوان بهدف زيادة أعداد أفرادها وتفعيل عملها بعد تشديد الرقابة عليها من أجهزة الشرطة الأوروبية». وأوضحت «ائتلاف المعارضة القطرية يؤكد أن الشعب القطري لا يمثله هذا النظام الفاسد المافياوي والمتطرف. هذا الشعب يريد أن يتحقق له مطلب واحد: سقوط نظام تميم القمعي».