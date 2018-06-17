الحكومة اليمنية تؤكد التزامها بسلامة موظفي «الصليب الأحمر»



تاريخ النشر: الأحد 17 يونيو 2018 عدن (وكالات) أكدت الحكومة اليمنية الشرعية التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة موظفي ‏اللجنة الدولية للصليب الأحمر.‏ جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الخارجية في الحكومة خالد حسين اليماني إلى رئيس بعثة ‏اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن فرانسوا مورايو. وقال اليماني، إن وزارة الخارجية وبقية الأجهزة الحكومية المعنية على استعداد للتعامل مع ‏أي شكاوى أو عراقيل أو مخاوف تعوق مهام فرق «الصليب الأحمر» ومعالجتها.‏ وأشار وزير الخارجية اليمني، إلى أن الأجهزة المعنية تقوم باستكمال عملية التحقيق في حادث ‏اغتيال مسؤول برنامج الاحتجاز في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الحادي والعشرين من ‏أبريل الماضي في تعز وستطلع مكتب الصليب الأحمر بنتائج التحقيق فور استكمالها.‏ وأكد اليماني أن الحادث المؤسف الذي استهدف حنا لحود لن يؤثر على العمل الإنساني النبيل ‏لـ«الصليب الأحمر» في تعز خصوصاً وفي اليمن عموماً.‏