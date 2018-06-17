الحكومة اليمنية تؤكد التزامها بسلامة موظفي «الصليب الأحمر»

عدن (وكالات)
أكدت الحكومة اليمنية الشرعية التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر. جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الخارجية في الحكومة خالد حسين اليماني إلى رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن فرانسوا مورايو. وقال اليماني، إن وزارة الخارجية وبقية الأجهزة الحكومية المعنية على استعداد للتعامل مع أي شكاوى أو عراقيل أو مخاوف تعوق مهام فرق «الصليب الأحمر» ومعالجتها. وأشار وزير الخارجية اليمني، إلى أن الأجهزة المعنية تقوم باستكمال عملية التحقيق في حادث اغتيال مسؤول برنامج الاحتجاز في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الحادي والعشرين من أبريل الماضي في تعز وستطلع مكتب الصليب الأحمر بنتائج التحقيق فور استكمالها. وأكد اليماني أن الحادث المؤسف الذي استهدف حنا لحود لن يؤثر على العمل الإنساني النبيل لـ«الصليب الأحمر» في تعز خصوصاً وفي اليمن عموماً.
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