الانقلابيون يفرضون أتاوات على تجار حجة

عدن (الاتحاد)

فرضت ميليشيات الحوثي بمحافظة حجة، أتاوات باهظة على أصحاب المحال التجارية بقوة السلاح لتسيير قافلة دعم لمقاتليهم. ونقلت مصادر محلية قولها إن الميليشيات فرضت على المحال التجارية خاصة في مركز المحافظة مبالغ مالية باهظة تحت قوة السلاح والاعتقال للرافضين من أجل تمويل قافلة دعم مقاتليهم في جبهات المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن المحافظة تشهد حالة من الفوضى في الأسواق التجارية نتيجة تلاعب الميليشيات بالأسعار وفرض أتاواتهم بمسميات مختلفة دعماً للمجهود الحربي، لافتة إلى أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تنعكس على أوضاع المواطنين سلباً والذين يواجهون ارتفاع السلع الرئيسة جراء رفع الأسعار من قبل التجار المحليين.