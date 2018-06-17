هادي يشيد بالدور المحوري لدول التحالف العربي

عدن (وكالات)

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بالدور المحوري الهام الذي تقوم به دول التحالف العربي وقواتها المرابطة في مختلف المناطق المحررة في إطار دعمها ومساندتها لليمن وشرعيتها الدستورية والتي قدمت من أجل ذلك وفي سبيله التضحيات الجسام لوأد المشروع الحوثي الإيراني الفارسي في اليمن والمنطقة.

وعبر هادي خلال استقباله أمس قائد قوات التحالف العربي في عدن العميد محمد خميس الحساني ونائبه مصلح الثبيتي وعدد من الضباط من القوات السعودية والإماراتية، عن تقديره وامتنانه للموقف الثابت الذي يتحلون به في دعم أشقائهم اليمنيين والمساندة الميدانية الفاعلة في مختلف الجبهات والإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار المنشود. وقال الرئيس اليمني «وجودكم مع إخوانكم اليمنيين شرف كبير للجميع وجسد الروابط الأخوية في أروع وأنقى صورها وأكد حتمية روح المصير الواحد بين اليمن وأشقائه في الخليج العربي».