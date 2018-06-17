«الهلال» تدعم أسر الشهداء وعمال النظافة في حضرموت

المكلا (وام)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتحت شعار «رد الوفاء بالوفاء» بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية توزيع مبالغ مالية وكسوة العيد لأسر الشهداء والجرحى وعمال النظافة في محافظة حضرموت بمناسبة عيد الفطر السعيد والتي تنفذها بالتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة.

حضر حفل التوزيع اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية وفريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أحمد النيادي ومحمد الشامسي وخميس الضنحاني، إضافة إلى عدد من القيادات العسكرية والأمنية ومدراء المكاتب التنفيذية وأسر الشهداء وجمع من المواطنين. وثمن محافظ حضرموت في كلمة ألقاها خلال الحفل هذه اللفتة الإنسانية لتكريم أسر الشهداء من أبطال ملحمة التحرير وما تلتها من أحداث وعمليات إرهابية والاغتيالات في كافة مديريات حضرموت وتكريم الجرحى وعمال النظافة الذين بذلوا جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية.

وتقدم محافظ حضرموت بالشكر إلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الذين كانوا ولايزالون سندا لأبناء حضرموت في كل المراحل السابقة والحالية، مؤكدا أن حضرموت لن تنسى لهم مواقفهم النبيلة اتجاهها.

وقال إن التكريم يشمل أسر الشهداء والجرحى وعمال النظافة، ويتضمن مبالغ نقدية وسلالا غذائية وكسوة عيد ستوزع عليهم عبر لجنة مكونة من العميد منير التميمي قائد محور النخبة، والعقيد سعيد بن مقيزح رئيس شعبة الشهداء والجرحى بقيادة المنطقة العسكرية الثانية. وأشاد اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الشهداء والجرحى، وبالجهود النبيلة التي يبذلها عمال النظافة في خدمة حضرموت. وأعرب المستفيدون في كلمة ألقاها نيابة عن أسر الشهداء سالم أحمد سالم بارعيده والد الشهيد محمد بارعيده عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً على دعمهم المستمر للشعب اليمني ووقوفهم إلى جانب عائلات الشهداء ورعاية أبنائهم.