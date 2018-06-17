«الهلال» تسير قافلة مساعدات إنسانية للمناطق المحررة في الحديدة

عدن، الضالع (وام)

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تسيير قافلة مساعدات إنسانية وغذائية تحمل 10 آلاف سلة غذائية ومواد تموينية من مدينة عدن إلى المناطق المحررة في محافظة الحديدة، ويستفيد منها 70 ألف شخص، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة وفي إطار الاستجابة الإنسانية الفورية من دولة الإمارات للشعب اليمني الشقيق لتوفير المساعدات العاجلة لأهالي المناطق المحررة في المحافظة.

وتأتي هذه القافلة استمراراً لجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتية الإنسانية والإغاثية على الساحة اليمنية ضمن خطة استراتيجية لدعم المحافظات اليمنية المحررة وتقديم المساعدات الخدمية والإنسانية والتنموية امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق. وستواصل «الهيئة» إمداد المناطق المحررة في محافظة الحديدة بالمساعدات الغذائية من خلال تسيير قوافل إغاثية أخرى تتضمن آلاف السلال الغذائية المتنوعة. وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، بدأت أمس تسيير الجسر الإغاثي العاجل إلى محافظة الحديدة، والذي يشمل تقديم مساعدات إنسانية وغذائية يتم توجيهها للمناطق المحررة في المحافظة. ويشمل الجسر الإغاثي العاجل تسيير 10 بواخر إماراتية محملة بمساعدات تشمل 13500 طن من المواد الغذائية المتنوعة، بالإضافة إلى تسيير جسر جوي لليمن يشمل 3 رحلات جوية تنقل 10 آلاف و436 طرداً غذائياً للشعب اليمني الشقيق.

إلى ذلك، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية «كسوة العيد» على الأيتام وأبناء الشهداء بمدينة الضالع، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد والتي شملت المحافظات المحررة عدن وأبين ولحج والضالع وتعز.

وقال عدد من أولياء الأمور أثناء توزيع كسوة العيد، إن تقديم الهلال الأحمر الإماراتية العيدية للأيتام يبعث في نفوسهم حالة من الفرح والسرور مؤكدين أن هذه المبادرة الخيرية من دولة الإمارات لها بالغ الأثر الإيجابي لدى الأطفال المستهدفين، وشاهدة على وافر نصيب الإنسانية في العطاء الإماراتي الذي صار جسراً عالمياً يخدم الآلاف من المحتاجين والمستضعفين.

وأضافوا أن الأيادي البيضاء لدولة الإمارات نهج رسخه رجل الخير والإنسانية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وتسير عليه القيادة الإماراتية الرشيدة. وقالوا إن الدعم الإماراتي المتواصل للشعب اليمني هو دليل على القيم الإنسانية لدولة الإمارات، والتي تجلت في البرامج الرمضانية التي نفذتها الهلال الأحمر الإماراتية خلال شهر رمضان في كل المحافظات المحررة مستهدفة الأسر الفقيرة.

وفي السياق ذاته، وزع فرع الهلال الأحمر الإماراتي على مدى يومين كسوة وهدايا العيد على المئات من الأيتام وأبناء الشهداء بمحافظة لحج، ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد. فقد وزع عبدالإله الردفاني مندوب الهلال الأحمر الإماراتية في لحج والفريق التطوعي التابع للهيئة في محافظة لحج كسوة العيد لـ400 من الأيتام وأبناء الشهداء على ثلاث مراحل حيث تم توزيع كسوة العيد لـ140 من الأيتام أثناء تدشين مشروع كسوة العيد ومنحهم هدية عيدية تقدر بـ200 ريال سعودي لكل يتيم، وتلاها توزيع كسوة عيد لـ160 طفلاً يتيماً، إضافة إلى توزيع 100 كسوة لأبناء الشهداء بالمحافظة. وبلغ إجمالي قيمة كسوة العيد المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي لصالح الأيتام وأبناء الشهداء في محافظة لحج حوالي 80000 ريال سعودي. وعبرت أمهات الأيتام وأسر الشهداء عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر الإماراتية التي قدمت ولا تزال كل أنواع الدعم لأبناء المحافظة والشعب اليمني على مختلف الصعد الإغاثية والتنموية والإنسانية.

إلى ذلك، واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مشروع توزيع كسوة وهدية العيد لـ400 من أبناء الشهداء والأيتام في محافظة أبين، وذلك ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وقام الفريق التطوعي التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية في محافظة أبين بتوزيع كسوة وهدية العيد لأبناء الشهداء والأيتام في كورنيش الشهيد سالمين على شاطئ البحر أثناء رحلة ترفيهية تكفلت الهلال الأحمر الإماراتية بتوفير المواصلات لها بهدف إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب ونفوس المئات من الأطفال. وتضمنت هدايا العيد منح 500 ريال سعودي كسوة لكل أسرة شهيد والبالغ عددهم 100 أسرة، إضافة إلى توزيع 200 ريال سعودي لكل يتيم والبالغ عددهم 300. وعبرت أسر الشهداء وأمهات الأيتام عن الشكر الجزيل لدولة الإمارات حكومة وشعباً وذراعها الإنسانية في اليمن هيئة الهلال الأحمر، مثمنين الجهود الكبيرة التي تقوم بها والدعم السخي المقدم لأنباء اليمن الذي ينم عن عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.