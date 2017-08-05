«الداخلية الكويتية» تنفي اقتحام مسجد واعتقال شخص

الكويت (وام)

أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي أمس عن «اقتحام القوات الخاصة أحد المساجد في منطقة شرق واعتقال شخص» عار عن الصحة تماما، مشددة على أنه لم يحدث أي اقتحام ولم يتم اعتقال أحد على الإطلاق.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تأكيده أن ما حدث هو قيام الأجهزة الأمنية المختصة بزيارة تفقدية للمسجد بعد التنسيق مع المشرف المسؤول عنه للتعرف إلى أي ملاحظات وتداركها في إطار المراجعة الدورية من جانب الأجهزة الأمنية المعنية لدور العبادة والمنشآت الحيوية والمهمة وفي نطاق التدابير الاحترازية الأمنية المقررة لضمان أمن دور العبادة وسلامة روادها وهو اختصاص أصيل للمؤسسة الأمنية وجزء لا يتجزأ من واجباتها.

وأوضحت أن هذه الاحترازات الأمنية لا تقتصر على هذا المسجد فحسب وإنما تمت أسوة بجميع دور العبادة والمرافق الحيوية في دولة الكويت.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والشائعات التي تثير البلبلة خصوصا وأنها تقوم بالرد على أي تساؤلات أو استفسارات بصدر رحب.