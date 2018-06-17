المقاومة اليمنية تقتحم مطار الحديدة

عقيل الحلالي (صنعاء، الحديدة)

اقتحمت قوات المقاومة اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي أمس، مطار الحديدة الدولي في إنجاز عسكري نوعي يمهد لاستعادة المدينة الساحلية من سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية. وأكدت مصادر عسكرية ميدانية لـ«الاتحاد» اقتحام قوات المقاومة المشتركة بإسناد فاعل من القوات المسلحة الإماراتية، وطيران التحالف العربي مطار الحديدة في جنوب المدينة، مشيرة إلى أن القوات اقتحمت حرم المطار بعدما سيطرت على بوابتيه الجنوبية والغربية.

وذكر مصدر عسكري أن معارك عنيفة دارت مساء أمس، داخل حرم المطار، وفي محيط المدرج وبعض المباني الرئيسية، فيما أفاد آخر بتحصن مليشيات الحوثي في بعض المواقع داخل المطار. وأعلن الموقع الرسمي للجيش اليمني «اقتحام مطار الحديدة، والبدء بعملية نزع الألغام والعبوات الناسفة وتطهير جيوب المليشيات الحوثية في المطار ومحيطه». ونقلت «رويترز» عن مصدر بالجيش اليمني، أن القوات المشتركة تحاصر المبنى الرئيسي بالمطار لكنها لم تسيطر عليه، مضيفاً «نحتاج بعض الوقت للتأكد من عدم وجود مسلحين وألغام أو متفجرات بالمبنى». وقالت مصادر ميدانية في الجيش والمقاومة، إن القوات المشتركة المدعومة من التحالف العربي أحكمت سيطرتها الكاملة على الجهتين الشرقية والجنوبية للمطار، وأنها بدأت مساء أمس، الزحف في الجهة الشرقية باتجاه طريق صنعاء الحديدة حيث المدخل الرئيسي للمدينة الساحلية.

بالتوازي تعمل الفرق الهندسية على نزع كميات كبيرة من الألغام في مسارات تقدم الجيش، والتي زرعتها المليشيا بكثافة في المطار والمناطق المحيطة به لإعاقة أي تقدم. وأوضحت المصادر أن قوات الجيش الوطني تعتمد في عملياتها القتالية مع المليشيا على خطط إلتفافية من عدة اتجاهات تمكنها من الوصول إلى ميناء الحديدة مباشرة بعد تطهير المطار وتهدف هذه الخطط تجنب أي قتال في أحياء المدينة حفاظاً على سلامة المدنيين رغم أن المليشيا تحاول استدراج قوات الجيش إلى معارك في الأحياء السكنية.

وأقر مسؤول إعلامي حوثي في تغريدة على تويتر بخسارة الجماعة المسلحة مطار الحديدة، وعزا ذلك إلى «انسحاب تكتيكي»، فيما أفاد سكان باقتحام مليشيات الحوثي الإرهابية المباني العالية في مدينة الحديدة، ونشر قناصين على أسطحها. وذكروا أن المليشيات تمنع السكان المحليين القاطنين بالقرب من مناطق القتال من مغادرة منازلهم للاحتماء بهم واتخاذهم دروعاً بشرية.