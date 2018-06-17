«الحدائق» متنفس الأهالي في العيد السعيد

محمد الأمين، محمد صلاح، إيهاب الرفاعي (إمارات الدولة)

واصل سكان الدولة احتفالاتهم في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بالتوجه إلى الحدائق العامة، كما فضلت عائلات التوجه إلى الأسواق والمراكز التجارية ودور السينما، حيث توفر هذه المراكز ألعاباً للأطفال، كما تقيم فعاليات ترفيهية ومسابقات وسحوبات وتخفيضات تجارية.

وازدحمت المراكز التجارية بالعائلات والأفراد من المواطنين والمقيمين، ممن أقبلوا على الفعاليات الترفيهية، وعروض الأطفال في المراكز التجارية، والتي شملت عروض البهلوان والمسابقات والشخصيات الكرتونية، حيث تسابقت العديد من المراكز التجارية في أبوظبي في تنظيم عدد من الفعاليات، بهدف جذب جمهور المحتفلين بالعيد من الكبار والصغار.

وأكد عدد من رواد هذه المراكز، أن حالة الطقس بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية المنوعة وعروض التسوق التي قدمتها المراكز التجارية شجعتهم على الذهاب إلى تلك المراكز التجارية. وفضل الكثير من العائلات الذهاب إلى الحدائق والمتنزهات بصحبة الأطفال، فاستظلوا بأشجارها وبدؤوا بإعداد الأطباق المفضلة لديهم، مشيدين بمستوى الخدمات المتوافرة في المتنزهات والحدائق، حيث بدت الحدائق والشواطئ لوحة مصغرة تقرأ من خلالها عادات وتقاليد الشعوب التي ارتدى أفراداها الأزياء الشعبية القومية، واحتفوا بعاداتهم الخاصة في هذه المناسبة. وتركت معظم العائلات اختيار المكان للأطفال الذين فضلوا الحدائق لتميزها بوسائل الترفيه والألعاب، وتوافر أماكن للعب والجري مع أقرانهم، مما يجعل يعطي لفرحهم امتداده الطبيعي.

وجهزت بلدية مدينة أبوظبي الحدائق والمتنزهات والأسواق لتلبية احتياجات الجمهور خلال المناسبة السعيدة، حيث ستظل الأسواق مفتوحة طوال أيام العيد.