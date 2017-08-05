سحب ملايين البيض الهولندي الملوث

لاهاي (أ ف ب)
سحبت متاجر هولندية وألمانية كبيرة كميات ضخمة من البيض من رفوفها بسبب فضيحة البيض الملوث التي تلحق خسائر «بملايين عدة من اليوروهات»، على ما أفادت نقابة مربي الدواجن الهولندية.
وامتدت القضية أيضا إلى ألمانيا حيث قررت سلاسل المتاجر الكبرى من أمثال «ليدل» و«ريفه» وقف تسويق البيض الذي يحوي فيبرونيل وهو مبيد للحشرات استخدم في مزارع الدواجن الهولندية في معالجة القمل الأحمر.
|
وأضافت «تبين أن ألمانيا أكثر تأثرا» مما كانت السلطات تعتقد في البداية.
|
وقال الناطق باسم إحدى سلسلة المتاجر، إن «كل البيض سيعاد إلى المخزن ويتلف».