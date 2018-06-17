هزاع بن زايد: فخرنا عظيم بشجاعة الشهداء

أبوظبي (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء إلى أسرة وذوي شهيد الوطن والواجب الشهيد ملازم أول بحري، خليفة سيف سعيد الخاطري الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني في اليمن، في إطار عملية «إعادة الأمل» للشعب اليمني الشقيق، والتي تشارك فيها قواتنا المسلحة الباسلة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب سموه، خلال زيارته خيمة العزاء في رأس الخيمة لأسرة الشهيد وآل الخاطري، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

وبحضور صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي - يرافقه نجله الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، وجبر محمد غانم السويدي المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو - واجب العزاء أمس في الشهيد البطل الملازم أول خليفة سيف سعيد الخاطري الذي انضم إلى قافلة شهداء الواجب الأبرار ضمن صفوف قواتنا المسلحة الباسلة العاملة، في إطار التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن، وذلك خلال زيارة سموه خيمة العزاء في منطقة الحمرانية بإمارة رأس الخيمة.