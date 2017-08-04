محمد بن راشد وسيف بن زايد يـوجّهان بإيواء سكان «الشعلة» في فنادق مجاورة

تحرير الأمير (دبي)

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بإيواء سكان برج الشعلة في منطقة المارينا في دبي بعد تعرضه لحريق في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، في فنادق قريبة من البرج.

وقالت شرطة دبي، إن سموهما تابعا عمليات إخماد الحريق، ووجّها بإيواء السكان، كما حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى موقع الحادث، وتابع جهود الفرق الميدانية على الأرض في خطوة تؤكد حرص القيادة على أرواح الناس وممتلكاتهم.

وأشاد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس فريق الأزمات والكوارث في دبي، بكفاءة فرق العمل في التعامل مع الحريق الذي لم يسفر عن أية خسائر بشرية وذلك بفضل سرعة استجابة رجال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف والتصرف حرفية عالية وتسخيرها الموارد البشرية والمعدات من أجل سلامة الأرواح، وتقليل الخسائر المادية بعد عملية تفتيش 597 شقة في البرج، وإجلاء ما يقارب من 475 شخصاً ونقلهم إلى 3 فنادق قريبة من موقع الحادث في وقت قياسي.

وثمن المري الدور الاحترافي لفرق العمل التي تمثلت في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، والإدارات العامة في شرطة دبي وهي التحريات والمباحث الجنائية، والعمليات، والنقل والإنقاذ، وأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والأدلة الجنائية، وأمن المواصلات، ومركز شرطة البرشاء، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، في الوقت ذاته، مشيداً بإجراءات الأمن والسلامة المطبقة في برج الشعلة.