«حزب الله» يتراجع عن تسليم عرسال للجيش اللبناني

عواصم (وكالات)
أخل «حزب الله» بوعده بتسليم المواقع التي أخلتها «النصرة» بمنطقة تلال عرسال الحدودية بعد انتهاء المعركة، للجيش اللبناني، حيث ما زالت الميليشيا تسيطر تماماً على كل الأراضي بالمنطقة.
من جهته، شن الجيش اللبناني أمس، قصفاً بالمدفعية الثقيلة على مواقع لمسلحي «داعش» الإرهابي، في تلال رأس بعلبك والقاع شمال البلاد، تزامناً مع دفعه بمزيد من التعزيزات العسكرية للمنطقة، ما يشي بقرب المعركة الرامية لدحر التنظيم المتشدد بعد انتهاء ملف «النصرة». وأفاد مصدر عسكري بأن القصف المدفعي للجيش أسفر عن تدمير مراكز قيادية وتسجيل إصابات في صفوف «الدواعش»، بينما أكد الأمن العام اللبناني استعداد الجيش لخوض معركة ضد التنظيم الإرهابي. وفيما تتصاعد التعزيزات العسكرية، أفادت التقارير بإرجاء قائد الجيش اللبناني جوزيف عون زيارة كانت مقررة إلى واشنطن.
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