المساكني يؤازر تونس في موسكو

موسكو (د ب أ)

وصل نجم كرة القدم التونسي يوسف المساكني العاصمة الروسية موسكو أمس، ليغادر برفقة بعثة المنتخب التونسي المتوجهة إلى مدينة فولجوجراد استعداداً للمواجهة المرتقبة مع نظيره الإنجليزي غداً، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. كان المساكني وصل موسكو صباح أمس لمؤازرة زملائه بالمنتخب التونسي، رغم الإصابة التي يعاني منها والتي حرمته من المشاركة مع نسور قرطاج في المونديال الحالي.

وتغادر البعثة موسكو اليوم متجهة إلى فولجوجراد التي تشهد المباراة، فيما سيرافق المساكني البعثة على متن الطائرة الخاصة بالفريق. وكان المساكني أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته مع فريق الدجيل ليتأكد غيابه عن المونديال الروسي، رغم كونه أبرز نجوم المنتخب التونسي.