وسائل التواصل الاجتماعي تثير الجدل بين اللاعبين والمدربين

إيكاتيرينبورج (أ ف ب)

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، من «تويتر» إلى «فيسبوك» أو «إنستغرام» و«سناب شات»، من منصات التواصل الأساسية في عصرنا الحالي وكرة القدم ليست في منأى عنها، بل إن أهم وأكبر القرارات التي تتخذ من انتقالات أو بيانات رسمية أصبحت تنشر عبرها قبل أي وسيلة أخرى.

في نهائيات كأس العالم التي انطلقت في روسيا الخميس وتستمر حتى 15 يوليو، ستكون وسائل التواصل «الوسيط» الرئيس، وربما الوحيد، بين اللاعبين المحجوزين في غرف الفنادق ومقرات منتخباتهم، وجمهورهم.

لكن استخدام وسائل التواصل في كأس العالم محط انتقاد من المدربين الذين يرون فيه «ملهاة» ومضيعة للوقت، وقد يتسبب أحياناً بجدل لا فائدة منه.

ويدرك مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت أن ليس في استطاعته منع لاعبيه من استخدام وسائل التواصل، لاسيما أنهم يمضون ساعات محجوزين في الفندق أو على متن الحافلة أو الطائرة في طريقهم إلى الملاعب.