الاتحاد للطيران: السلامة أولوياتنا ونعمل مع السلطات الأسترالية لاحتواء المخاوف الأمنية

أبوظبي (وام)

أكدت شركة الاتحاد للطيران أنها عملت بشكل وثيق مع الشرطة الفيدرالية الأسترالية في تحقيقاتها في الحادثة المتعلقة بمخطط إسقاط طائرة, قالت الشرطة إنه كان يستهدف رحلة لشركة الاتحاد للطيران. وقال متحدث رسمي باسم الشركة في بيان أمس إن الاتحاد للطيران تضع سلامة وأمن مسافريها وطواقمها الجوية دائما في قمة أولوياتها وأن من خلال العمل الوثيق مع السلطات المعنية في كل دولة ، تطبق الاتحاد للطيران أكثر الإجراءات الأمنية صرامة على امتداد كل عملياتنا التشغيلية حول العالم.

وكانت شركة الطيران للاتحاد أصدرت بياناً في الأول من أغسطس الحالي أوضحت فيه أن فريق أمن الطيران في الشركة يساعد الشرطة الفيدرالية الأسترالية في التحقيقات الخاصة بالإجراءات الأمنية المعززة التي أطلقتها السلطات الأسترالية على امتداد المطارات الكبرى في أستراليا لمعالجة المخاوف الأمنية المتزايدة.