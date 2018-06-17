«اللعب بالنار».. أخطاء أبكت المغاربة وقتلت أسكوبار!

محمد حامد (دبي)

شهد كأس العالم على مدار تاريخه تسجيل اللاعبين لـ 42 هدفاً من نيران صديقة، حيث كانت البداية في مونديال 1930، حينما سجل مانويل روساس لاعب المكسيك هدفاً في مرماه ليساعد تشيلي على الفوز بثلاثية نظيفة، ومنذ هذا الوقت، أي على مدار 21 نسخة مونديالية أقيمت في 88 عاماً، لم تتوقف ظاهرة «اللعب بالنار»، فهي التي أبكت المغرب أمام إيران أمس الأول، وتسببت قبل ذلك في مقتل الكولومبي أندريس أسكوبار، ويظل مونديال 1998 الأكثر حضوراً في ظاهرة أهداف النيران الصديقة برصيد 6 أهداف، يليه مونديال 2014 بـ 5 أهداف.

الهدف الذاتي هو «طلقة طائشة» تتفاوت أضرارها بين التسبب في هزيمة مؤلمة في مباراة مصيرية، وبين بكاء اللاعب الذي أطلقها دون قصد، وهو ما يجعل «الباكي» يحظى بتعاطف كبير من رفاق دربه في الملعب، وسرعان ما يخبو هذا التعاطف عقب المباراة، حيث يستقر في ذاكرة الجماهير أن صاحب الطلقة الطائشة هو سبب الهزيمة.

عزيز بوحدوز لاعب المنتخب المغربي هو آخر ضحايا الطلقات الطائشة، وعلى الرغم من أنه مجرد ضحية لهفوة قاتلة، فإنه يصبح في الوقت ذاته جانياً تسبب في هزيمة منتخب بلاده في الدقيقة 95 من مباراة أسود الأطلس أمام إيران في ضربة البداية للمنتخبين في مونديال روسيا 2018، ولم يتسبب هدف بوحدوز في انخراطه في موجة من البكاء فحسب، بل أبكى 35 مليون مغربي، كانوا يحلمون بتحقيق هدف العبور إلى دور الـ 16 في المجموعة الحديدية التي تضم مع المغرب وإيران كلاً من إسبانيا والبرتغال.

فقد كان الأمل كبيراً في تحقيق الفوز على الطرف الذي يفترض أنه الأضعف في المجموعة، وهو المنتخب الإيراني الذي لم يقدم ما يشفع له لتحقيق الفوز، ليتكفل بوحدوز في إهداء الفوز للإيرانيين بهدف قاتل في الدقيقة 95 من المباراة، ويصبح الأمل المغربي في مهب الريح، خاصة أن مواجهة البرتغال الأربعاء المقبل، ثم إسبانيا 25 يونيو، لا يمكن بحال ضمان الفوز فيهما أو تحقيق نتيجة إيجابية.