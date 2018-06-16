«التانجو» يسقط في كمين «الفايكنجز»!

موسكو (أ ف ب)

حققت آيسلندا، الوافدة الجديدة إلى كأس العالم في كرة القدم، المفاجأة الأولى في نهائيات روسيا 2018، بفرضها التعادل على الأرجنتين 1-1 مساء أمس في موسكو، في مباراة شهدت إضاعة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء ليعيد سيناريو إهداره ركلة جزاء ترجيحية أمام تشيلي في نهائي كوبا أميركا 2016.

وفي الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، عانى الأرجنتينيون في مواجهة القوة البدنية والروح القتالية للاسكندنافيين، وبعد تقدم المنتخب الأميركي الجنوبي في الدقيقة 19 عبر سيرخيو أجويرو، ردت آيسلندا بإدراك التعادل في الدقيقة 23 عبر ألفريد فينبوجاسون، وأضاع ميسي فرصة التقدم عندما تصدى الحارس هانيس هالدورسون لركلة جزاء نفذها في الدقيقة 64.

وبعدما أثبتت الروح الجماعية لآيسلندا قدرتها على قهر الكبار في كأس أوروبا 2016، حين حققت المفاجأة في ثمن النهائي بإقصائها إنجلترا (2-1)، ضرب «الفايكينجز» بقوة في مستهل مغامرتهم الأولى في كأس العالم.

وفي المقابل، لم تكن صورة الأرجنتين الأمس مختلفة كثيراً عما كانت عليه في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال، حين انتظرت حتى الجولة الأخيرة لتحسم تأهلها، بفضل ثلاثية لميسي في مرمى الإكوادور «3-1»، أو في مبارياتها التحضيرية، حين خسرت أمام نيجيريا 2-4 في نوفمبر، ثم أمام إسبانيا 1-6 في مارس بغياب ميسي.