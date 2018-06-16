هالدورسون: نقطة تحول في حياتي

موسكو (د ب أ)

أعرب هانيس هالدورسون حارس مرمى منتخب آيسلندا عن سعادته البالغة، بعدما قاد فريقه للتعادل مع نظيره الأرجنتيني 1 - 1، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الرابعة. ويدين المنتخب الآيسلندي بفضل كبير في انتزاع نقطة التعادل، لهالدورسون الذي تصدى لضربة جزاء سددها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 63، كما تألق في التصدي لأكثر من كرة خطيرة أخرى كانت كفيلة بحسم المباراة لمصلحة الأرجنتين. وقال هالدورسون: بالنسبة لي كحارس مرمى فإن اللعب لمنتخب آيسلندا في مواجهة أفضل لاعبين في العالم والتصدي لضربة الجزاء كان بمثابة لحظة كبيرة في مسيرتي، وحلم تحول إلى حقيقة، خاصة أن هذا التصدي ساعدنا على حصد نقطة ثمينة.

وأضاف: لقد قمت بواجبي، كنت أضع في اعتباري إمكانية احتساب ضربة جزاء ضدنا، لقد تابعت الكثير من ضربات الجزاء التي سددها ميسي، وشعرت بأنه سيسدد في تلك الزاوية.