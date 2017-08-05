ترامب: التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية قصة مفبركة

واشنطن (وكالات)

شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس هجوماً عنيفاً على التحقيق الخاص بالتدخل الروسي المفترض في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والذي اجتاز مرحلة جديدة على طريق بدء ملاحقات جنائية مع تشكيل هيئة محلفين كبرى، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الأميركية.

وقال ترامب أمام حشد من أنصاره في فيرجينيا الغربية إن «القصة الروسية مفبركة بالكامل». وأضاف أن «السبب الذي يجعل الديموقراطيين لا يتحدثون سوى عن هذه القصة المفبركة هو أن لا رسالة لديهم ولا برنامج عمل ولا رؤية».

ويحقق المدعي الخاص روبرت مولر في الاتهامات حول تدخل روسي خلال الحملة الانتخابية في 2016، والشبهات بوجود تواطؤ بين فريق ترامب وموسكو. وذكرت صحف «وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز»، أن مولر شكل هيئة محلفين كبرى ما يمكن أن يؤدي إلى ملاحقات جنائية.

وقالت «وول ستريت جورنال»، إن هذه الهيئة شكلت في الأسابيع الأخيرة. وهيئة المحلفين هي لجنة تحقيق تضم مواطنين يجرون مداولات سرية لتحديد ما إذا كانت العناصر التي يقدمها النائب العام يمكن أن تؤدي إلى اتهام.