«الديوك» يصيح أمام «الكانجارو» بـ «خدعة بوجبا»!

كازان (د ب أ)

تغلب المنتخب الفرنسي على صمود نظيره الأسترالي، وحقق البداية المرجوة في مشواره بكأس العالم، حيث تغلب عليه 2 -1 أمس على ملعب كازان أرينا، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

وافتتح «الديوك» التسجيل في الدقيقة 58 بهدف سجله النجم أنطوان جريزمان من ضربة جزاء، وأدرك «الكانجارو» التعادل، بعدها بأقل من ثلاث دقائق عبر ضربة جزاء نفذها ميلي جديناك، وجاء هدف الفوز للمنتخب الفرنسي، الذي يعد من المنتخبات المرشحة بقوة للقب، في الدقيقة 80 وسجله النجم بول بوجبا.

وجاءت المباراة متوازنة بين الفريقين، حيث شكل المنتخب الأسترالي نداً قوياً لنظيره الفرنسي الذي قدم بداية هجومية قوية استمرت لدقائق، لكن الفريق الأسترالي سرعان ما دخل في أجواء المباراة وصمد بقوة حتى كاد ينهي المباراة متعادلا لولا هدف بوجبا قبل عشر دقائق من النهاية.

وحقق المنتخب الفرنسي انتصاره تحت قيادة مديره الفني ديديه ديشان الذي كان قائداً للمنتخب الفرنسي المتوج بكأس العالم 1998 على أرضه.

ورغم الهزيمة قدم المنتخب الأسترالي، الذي يشارك في المونديال للمرة الخامسة، أداءً قوياً يعكس طموح الفريق وثقته، بعد أن اختتم تحضيراته للبطولة بالفوز على التشيك 4 - صفر وعلى المجر 2 - 1.

شهدت المباراة مطالبة لاعبي المنتخب الفرنسي بضربة جزاء في الدقيقة 54، بداعي تعرض جريزمان لعرقلة من جوشوا ريسدون، وأشار الحكم أندريس كونها بمواصلة اللعب، لكنه تلقى إشارة من حكم الفيديو المساعد بوجود عرقلة، وتقدم جريزمان نجم أتلتيكو مدريد لتنفيذ ضربة الجزاء مسجلاً منها هدف التقدم للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 61، حصل المنتخب الأسترالي على ضربة جزاء إثر تصدي صامويل أومتيتي للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، وتقدم القائد ميلي جديناك لتنفيذ الضربة مسجلاً منها هدف التعادل لأستراليا.

وفي الدقيقة 81، تلقى المنتخب الأسترالي صدمة قوية حيث اهتزت شباكه بالهدف الثاني عندما أرسل بول بوجبا كرة خادعة، حاول الأسترالي عزيز بيهيش التصدي لها لكنها مرت واصطدمت بالعارضة من الداخل ثم ارتدت أرضاً خلف خط المرمى، معلنة تقدم فرنسا 2 - 1.