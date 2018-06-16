أول استخدام لتقنية الفيديو

كازان (أ ف ب)

استخدمت تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، وذلك خلال مباراة فرنسا وأستراليا، وأوقف الحكم الأوروجوياني أندريس كونيا اللعب، بعد عرقلة لم يحتسبها ارتكبها المدافع جوشوا ريدسون على الفرنسي أنطوان جريزمان، قبل أن يعيد النظر بقراره، ويمنح ركلة جزاء ترجمها مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني بنجاح مفتتحاً التسجيل في الدقيقة 58. وهي المرة الأولى تستخدم فيها هذه التقنية في كأس العالم، بعدما أقر الاتحاد الدولي، اعتماد التقنية المثيرة للجدل في أبرز بطولاته، بدعم مباشر من رئيسه السويسري جاني إنفانتينو.

ويمكن استخدام تقنية التحكيم بالفيديو في أربع حالات مؤثرة: بعد هدف مسجل، عند احتساب ركلة جزاء، عند رفع بطاقة حمراء مباشرة أو في حال وقوع خطأ بالنسبة إلى هوية لاعب تم إنذاره أو طرده. وفي مونديال روسيا، تم اعتماد 13 حكما ليكون عملهم حصرياً خلف شاشات المراقبة في مركز تحكم مركزي في العاصمة موسكو، وقد يتحول أيضاً 35 حكماً من الأساسيين إلى حكام فيديو لمباراة واحدة أو أكثر.