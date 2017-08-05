تونس: سقوط خلية إرهابية بالعاصمة وتكفيري خطير في سيدي بوزيد

ساسي جبيل (تونس)
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحداتها الأمنية تمكنت من الكشف عن خلية تكفيرية بحي خالد بن الوليد بدوار هيشر بالعاصمة تونس.
وأكدت الوزارة أمس في بيان أن فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمحافظة منوبة، غرب العاصمة تونس، تمكنت من الكشف عن خلية تكفيرية تتكون من خمسة عناصر، مضيفة أنه وبالتحري معهم اعترفوا بأن لهم علاقة وطيدة ببعضهم البعض، وأنهم شاركوا في مداهمة مركز الحرس الوطني بمدينة دوار هيشر سابقا وأنهم سعوا للالتحاق بالجماعات الإرهابية بسوريا، ثم تعمدوا التخلي عن مظاهر التدين للتهرب من المراقبة الأمنية بحكم أنهم غير معروفين لدى الوحدات الأمنية.
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وذكر الناطق الرسمي والمكلف بالإعلام بالإدارة العامة للحرس الوطني، العميد خليفة الشيباني، أنه تم إلقاء القبض، على عنصر سلفي تكفيري خطير صادرة في شأنه عدة أحكام قضائية بمحافظة سيدي بوزيد، وسط البلاد. وقال الشيباني في تصريح صحفي، إن فرقة الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني بسيدي بوزيد نصبت كمينا محكما وتمكنت من ضبط العنصر التكفيري الخطير والبالغ سنّه 24 عاما، والقاطن بمدينة سيدي علي بن عون. ولاحظ العميد الشيباني أن هذا العنصر التكفيري السلفي مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس وقد أصدرت في شأنه مضمون حكم بالنفاذ العاجل يقضي بسجنه ثلاثين سنة من أجل الانتماء إلى خلية إرهابية وتلقي تدريبات خارج التراب التونسي.
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وأكد ذات المصدر أنه يتواصل مرور الشاحنات الثقيلة والخفيفة عبر محافظة تطاوين في الاتجاهين حسب ما عاينه العابرون أنفسهم، دون ملاحظة أي تعطل أو إشكال ولم يتخذ أمن الحدود الليبي أي خطوة في اتجاه الغلق. ويذكر أن مصادر إعلامية تونسية وليبية قالت إن السلطات الليبية اتخذت قرارا بإغلاق المعبر لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم الخميس للقيام ببعض الإصلاحات المتعلقة بالأمور الإدارية، وأضافت أن الجمارك التونسية على علم بالقرار بعد أن اتصلت بها الوحدات الأمنية الليبية الموجودة في نفس المعبر.