كوستاريكا و صربيا .. «الطموح المشترك»

سان بطرسبرج (د ب أ)

بعد النتائج المتواضعة في المباريات الودية الأخيرة، يأمل المنتخب الكوستاريكي في استعادة المستويات التي قادته لدور الثمانية في كأس العالم 2014، عندما يستهل مشواره في مونديال روسيا 2018 اليوم بلقاء نظيره الصربي.

وكان المنتخب الكوستاريكي حقق انطلاقة قوية في مونديال البرازيل ووصل إلى دور الثمانية، قبل أن يخرج بضربات الجزاء الترجيحية أمام نظيره الهولندي، والآن يتطلع إلى استعادة تلك المستويات أملاً في قطع مشوار طويل بالمونديال الروسي.

ويتنافس المنتخب الكوستاريكي، الذي يشارك في المونديال للمرة الخامسة، علماً بأن مشاركته الأولى كانت في نسخة 1990، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم معه منتخبات صربيا والبرازيل وسويسرا.

ورغم تأهل الفريق للنسخة الحالية من المونديال دون عناء كبير، يواجه المدير الفني أوسكار راميريز انتقادات حادة لتواضع نتائج كوستاريكا في مبارياتها الودية الاستعدادية للبطولة.