كوستاريكا و صربيا .. «الطموح المشترك»

سان بطرسبرج (د ب أ)
بعد النتائج المتواضعة في المباريات الودية الأخيرة، يأمل المنتخب الكوستاريكي في استعادة المستويات التي قادته لدور الثمانية في كأس العالم 2014، عندما يستهل مشواره في مونديال روسيا 2018 اليوم بلقاء نظيره الصربي.
وكان المنتخب الكوستاريكي حقق انطلاقة قوية في مونديال البرازيل ووصل إلى دور الثمانية، قبل أن يخرج بضربات الجزاء الترجيحية أمام نظيره الهولندي، والآن يتطلع إلى استعادة تلك المستويات أملاً في قطع مشوار طويل بالمونديال الروسي.
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ورغم تأهل الفريق للنسخة الحالية من المونديال دون عناء كبير، يواجه المدير الفني أوسكار راميريز انتقادات حادة لتواضع نتائج كوستاريكا في مبارياتها الودية الاستعدادية للبطولة.
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