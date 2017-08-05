  • السبت 13 ذي القعدة 1438هـ - 05 أغسطس 2017م

وسط وجود عسكري إسرائيلي كثيف

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في «الأقصى»
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تاريخ النشر: السبت 05 أغسطس 2017

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وأوضح رامي الخطيب من دائرة الأوقاف الإسلامية أن 25 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وشدد خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم على ضرورة شد الرحال إلى المسجد، وهو مسجد خالص للمسلمين وإدارته لدائرة الأوقاف الإسلامية وهو مكان للعبادة ولا يجوز أن يمنع أحد من الوصول إليه. وعقب انتهاء صلاة الجمعة ردد شبان تكبيرات في المسجد الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان مقدسيين فور خروجهم من المسجد الأقصى.

وعززت قوات الاحتلال الإسرائيلي من تواجدها في مدينة القدس المحتلة ومحيطها استعدادا لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بعد الإعلان عن السماح للجميع بدخول الحرم القدسي.

يأتي ذلك بعد أسابيع متوترة تخللتها مواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال على خلفية البوابات الإلكترونية. ... المزيد
     
 