آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في «الأقصى»

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وأوضح رامي الخطيب من دائرة الأوقاف الإسلامية أن 25 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وشدد خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم على ضرورة شد الرحال إلى المسجد، وهو مسجد خالص للمسلمين وإدارته لدائرة الأوقاف الإسلامية وهو مكان للعبادة ولا يجوز أن يمنع أحد من الوصول إليه. وعقب انتهاء صلاة الجمعة ردد شبان تكبيرات في المسجد الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان مقدسيين فور خروجهم من المسجد الأقصى.

وعززت قوات الاحتلال الإسرائيلي من تواجدها في مدينة القدس المحتلة ومحيطها استعدادا لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بعد الإعلان عن السماح للجميع بدخول الحرم القدسي.