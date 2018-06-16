هشام يكن: تدربنا مع رجال الصاعقة استعداداً لدخول التاريخ

مصطفى الديب (أبوظبي)
عندما تبدأ مشوارك مع كرة القدم تحلم دائماً بالشهرة والنجومية، وعندما تنهي مشوارك معها تتذكر أحلام البداية وربما يمر شريط حياتك أمامك بسرعة لكنه يتوقف فقط عند المحطات الرائعة واللحظات التاريخية وأهمها وأكبرها بالطبع المشاركة في كأس العالم.
يقول هشام يكن مدافع منتخب مصر في كأس العالم 1990 إن هناك العديد من الذكريات الرائعة مع هذه البطولة، أبرزها ما كان يفعله محمود الجوهري مدرب الفراعنة في ذلك الوقت، حيث أكد أن المنتخب كان يتدرب قبل البطولة في الصحراء مع رجال الصاعقة بالجيش المصري حتى يعتاد اللاعبون على القوة والصلابة في كل شيء. وقال: الجوهري عودنا على تحمل الصعاب حتى عندما اختار فندق الإقامة في إيطاليا، اختاره متواضعاً وبعيداً عن صخب المدينة حتى يعيش اللاعبون في حالة تركيز تام.
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وأضاف: عندما تسلمت الكرة لمحت حسام حسن في مكان مميز، وعلى الفور مررت له الكرة، ونجح حسام في الحصول على ضربة جزاء وكنت سعيداً للغاية بها لكن سعادتي كانت أكثر عندما سجل مجدي عبد الغني منها هدف التعادل.
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