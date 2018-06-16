هشام يكن: تدربنا مع رجال الصاعقة استعداداً لدخول التاريخ

مصطفى الديب (أبوظبي)

عندما تبدأ مشوارك مع كرة القدم تحلم دائماً بالشهرة والنجومية، وعندما تنهي مشوارك معها تتذكر أحلام البداية وربما يمر شريط حياتك أمامك بسرعة لكنه يتوقف فقط عند المحطات الرائعة واللحظات التاريخية وأهمها وأكبرها بالطبع المشاركة في كأس العالم.

يقول هشام يكن مدافع منتخب مصر في كأس العالم 1990 إن هناك العديد من الذكريات الرائعة مع هذه البطولة، أبرزها ما كان يفعله محمود الجوهري مدرب الفراعنة في ذلك الوقت، حيث أكد أن المنتخب كان يتدرب قبل البطولة في الصحراء مع رجال الصاعقة بالجيش المصري حتى يعتاد اللاعبون على القوة والصلابة في كل شيء. وقال: الجوهري عودنا على تحمل الصعاب حتى عندما اختار فندق الإقامة في إيطاليا، اختاره متواضعاً وبعيداً عن صخب المدينة حتى يعيش اللاعبون في حالة تركيز تام.

وفيما يخص مباريات البطولة نفسها فأكد أن لقاء هولندا كان الأمتع بالنسبة له، خصوصاً أنه هو من صنع كرة ضربة الجزاء التي جاء منها هدف التعادل لمصر.

وأضاف: عندما تسلمت الكرة لمحت حسام حسن في مكان مميز، وعلى الفور مررت له الكرة، ونجح حسام في الحصول على ضربة جزاء وكنت سعيداً للغاية بها لكن سعادتي كانت أكثر عندما سجل مجدي عبد الغني منها هدف التعادل.

أما عن المباراة الأصعب، فأكد أنها كانت لقاء أيرلندا، واعترف بأنها كانت مباراة مملة للغاية، كما اعترف بأن الجوهري طالبهم بإهدار الوقت حتى يمل لاعبو المنافس، وأشار إلى أن الإيرلنديين لعبوا على الكرات الطولية في عمق الدفاع وهو ما أرهقنا كثيراً، خاصة أن مهاجميهم كانوا يمتازون بطول القامة، الأمر الذي كان يشكل صعوبة كبيرة علينا في التعامل مع الكرات التي تأتي من الجانبين في قلب منطقة الجزاء، ولكن في النهاية نجحنا في إيقاف خطورة هذا المنتخب الأوروبي الممل كثيراً في طريقة لعبه. ​