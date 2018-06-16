سلطان بن أحمد القاسمي وابنه يشجعان البرازيل

الشارقة (الاتحاد)

حرص الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام برفقه ابنه الشيخ أحمد، على الحضور إلى مسرح المجاز ومتابعة المباريات، حيث أكد الوالد والابن لـ«الاتحاد» أنهما يشجعان البرازيل، ويتمنيان أن تكون هنالك بصمة للمنتخبات العربية في الحدث.

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أن الفكرة من إقامة منصة العرض الكبيرة على مسرح المجاز بالشارقة، والمجهزة بأحدث التقنيات والنظام الصوتي المتطور والمتميز بالجودة العالية والدقة والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، يأتي ضمن توجه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، من أجل مواكبة مثل هذه الأحداث المهمة حتى تتاح الفرصة كاملة للعوائل للاستمتاع بأحداث كأس العالم، وخصوصا أن الشارقة مدينة تركز على العوائل، متمنيا أن يستمتع الجمهور الذي يحرص على متابعة المباريات من مسرح المجاز بهذا الحدث الكبير.

وقال: أهم شيء في مثل هذه اللقاءات الاستمتاع بهذه الأجواء المونديالية، وثقتنا كبيرة في أن ترسم المنتخبات العربية صورة طيبة عن الكرة العربية». ويرى الشيخ أحمد بن سلطان بن أحمد القاسمي المولع بحب «السامبا»أن منتخب البرازيل يملك مقومات الوصول إلى منصة التتويج».

من ناحيته أكد طارق علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن متابعة مباريات كأس العالم عبر منصة مسرح المجاز تستهدف مختلف فئات المجتمع من محبي كرة القدم.